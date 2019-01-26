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Пропавшую в Екатеринбурге старшеклассницу нашли через соцсети

15:56, 26 Январь 2019
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Фото: pixabay
Полицейские связались с девушкой и уговорили ее вернуться домой.
Пропавшую больше недели назад старшеклассницу, которая возвращалась домой из гимназии на Кировградской, нашли полицейские. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, с девушкой удалось связаться через соцсети.

Кристина рассказала, что все это время (дома ее не было с 16 января) она находилась у подруги на улице Таватуйской. Никаких преступлений в отношении нее совершено не было. Девушка объяснила, что хотела побыть вдали от родителей.
Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, подросток, Екатеринбург
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