Жительнице Екатеринбурга вернут 230 тысяч за скрипучий подоконник

Екатеринбурженке вернут 230 тысяч за некачественные окна и подоконник, которые она заказала у компании «Семейные окна». Суд встал на сторону пострадавшей покупательницы.

Жительница уральской столицы оформила заказ на 76 620 рублей и дополнительные услуги на 7 550 рублей. Подрядчик выполнил заказ в срок, женщина претензий не имела. Но во время гарантийного срока екатеринбурженка нашла дефекты. Специалисты управляющей компании оценили качество работ и пришли к выводу, что в ограждениях лоджии видны сквозные пробуривания, снаружи выступают саморезы на 1,5 сантиметра, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Также шатался и скрипел подоконник.