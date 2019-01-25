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Жительнице Екатеринбурга вернут 230 тысяч за скрипучий подоконник

14:59, 25 Январь 2019
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Фото: pixabay
Женщина заказала окна в надежде, что дома будет тепло и уютно, но вместо этого добавила себе проблем.

Екатеринбурженке вернут 230 тысяч за некачественные окна и подоконник, которые она заказала у компании «Семейные окна». Суд встал на сторону пострадавшей покупательницы.

Жительница уральской столицы оформила заказ на 76 620 рублей и дополнительные услуги на 7 550 рублей. Подрядчик выполнил заказ в срок, женщина претензий не имела. Но во время гарантийного срока екатеринбурженка нашла дефекты. Специалисты управляющей компании оценили качество работ и пришли к выводу, что в ограждениях лоджии видны сквозные пробуривания, снаружи выступают саморезы на 1,5 сантиметра, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Также шатался и скрипел подоконник.

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Решить вопрос полюбовно не удалось, тогда женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд с просьбой взыскать с компании «Семейные окна» 200 тысяч рублей. Кроме того, она потребовала, чтобы лоджию вернули в первоначальное состояние.

Экспертиза подтвердила, что установка окон не соответствовала нормам и правилам. Екатеринбурженке присудили 229 945 рублей, но ответчик не согласился с решением и подал апелляцию, уверяя, что истец приняла окна без замечаний. Но Свердловский областной суд не изменил решение первой инстанции.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, деньги, облсуд, окна, Свердловская область , Екатеринбург
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