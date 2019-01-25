В школах Екатеринбурга подготовили места для 20 тысяч первоклассников

В новом учебном году в школы Екатеринбурга планируют зачислить 20 тысяч первоклассников. Принимать заявления от родителей традиционно начнут 1 февраля. Чтобы не создавать очередей , в МФЦ откроют пять дополнительных окон , в которых будут только записывать первоклассников , сообщила глава департамента образования Екатерина Сибирцева.

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в первый класс

сделав ее более понятной. Теперь на заполнение потребуется меньше времени. Родители

которые заранее внесли сведения о своих детях на портал госуслуг

смогут просто подгрузить эту информацию из меню. Чтобы проверить работу нововведений

в декабре провели нагрузочное тестирование.