В школах Екатеринбурга подготовили места для 20 тысяч первоклассников
11:13, 25 Январь 2019
Чтобы справиться с нагрузкой, в МФЦ будут работать отдельные окна по вопросам школ.
В новом учебном году в школы Екатеринбурга планируют зачислить 20 тысяч первоклассников. Принимать заявления от родителей традиционно начнут 1 февраля. Чтобы не создавать очередей, в МФЦ откроют пять дополнительных окон, в которых будут только записывать первоклассников, сообщила глава департамента образования Екатерина Сибирцева.
Большинство родителей подают заявление через портал госуслуг еще ночью. В прошлом году сайт даже не выдержал наплыва посетителей и ненадолго сломался. У опекунов не выдержали нервы и ночью они отправились к дверям школ, чтобы занять очередь на очную запись. Высокую активность родителей объяснили отменой черновиков, которые позволяли записывать детей сразу в несколько школ с разных устройств.
В этом году «Ростелеком» упростил форму для записи в первый класс, сделав ее более понятной. Теперь на заполнение потребуется меньше времени. Родители, которые заранее внесли сведения о своих детях на портал госуслуг, смогут просто подгрузить эту информацию из меню. Чтобы проверить работу нововведений, в декабре провели нагрузочное тестирование.
В 2018 году правила приема в первый класс изменились. Городские власти объединили все школы в 29 территорий, поэтому теперь родители ребенка смогут выбрать из двух или пяти вариантов образовательных учреждений. Такие же правила действуют и в этом году. Принимать заявления продолжат до 5 сентября.
Подробнее о зачислении детей в школы, читайте здесь.
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