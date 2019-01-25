В Екатеринбурге цены на автомобили выросли на 6%

Аналитики Avito подсчитали, какие марки были самыми продаваемыми в Екатеринбурге в прошлом году. В ходе исследования они выяснили, что жители уральской столицы предпочитают автомобили Lada, которые в 2018 году подорожали на шесть тысяч рублей. Цена ВАЗа составила 124 тысячи рублей.

Далее по популярности идут марки Toyota, Hyundai, Daewoo и Chevrolet. Годом ранее на последнем месте был Nissan. Самыми доступными по цене стали машины Daewoo (101 тысяча рублей), а самыми дорогими Toyota (678 тысяч рублей).

В общей сложности продаваемые автомобили в Екатеринбурге подорожали на 6%. Их средняя цена — 428 916 рублей.