В Екатеринбурге цены на автомобили выросли на 6%
11:32, 25 Январь 2019
Самым востребованным стал ВАЗ.
Аналитики Avito подсчитали, какие марки были самыми продаваемыми в Екатеринбурге в прошлом году. В ходе исследования они выяснили, что жители уральской столицы предпочитают автомобили Lada, которые в 2018 году подорожали на шесть тысяч рублей. Цена ВАЗа составила 124 тысячи рублей.
Далее по популярности идут марки Toyota, Hyundai, Daewoo и Chevrolet. Годом ранее на последнем месте был Nissan. Самыми доступными по цене стали машины Daewoo (101 тысяча рублей), а самыми дорогими Toyota (678 тысяч рублей).
В общей сложности продаваемые автомобили в Екатеринбурге подорожали на 6%. Их средняя цена — 428 916 рублей.
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