Свердловчанина уволили за прогул, а в трудовой написали бессмыслицу

Свердловчанина восстановили на работе в совхозе «Шумихинский», из которого его уволили за прогул. Такого решения добилась прокуратура Пригородного района, которой прогул показался недостаточным основанием для расторжения трудового договора.

Когда работодатель уволил сотрудника, он забыл соблюсти все правила: не составил документ об отсутствии сотрудника, не взял письменное объяснение, не выяснил, по уважительной ли причине мужчина не вышел на смену. Кроме того, в трудовой книжке были некорректные формулировки, из-за которых невозможно установить причину увольнения, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.