Приставы забрали у свердловчанина женские вещи на 2,5 миллиона 

Житель Нижнего Тагила, арендующий бутик в торговом центре, задолжал 2,5 миллиона рублей по договору займа. На него подали иск, с требованием выплатить долг. В качестве обеспечительной меры судебные приставы решили арестовать женскую одежду на сумму иска в качестве обеспечительной меры. У мужчины забрали десять блузок, 20 брюк, сто чулок, 15 кофт, куртку и одно платье в клетку.

Всего с торговой точки вывезли 274 вещи, сообщили в пресс-службе УФССП. Всю одежду передали на хранение до вынесения решения по иску.