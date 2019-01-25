Приставы забрали у свердловчанина женские вещи на 2,5 миллиона
10:01, 25 Январь 2019
Бутик в торговом центре втянул мужчину в долги.
Житель Нижнего Тагила, арендующий бутик в торговом центре, задолжал 2,5 миллиона рублей по договору займа. На него подали иск, с требованием выплатить долг. В качестве обеспечительной меры судебные приставы решили арестовать женскую одежду на сумму иска в качестве обеспечительной меры. У мужчины забрали десять блузок, 20 брюк, сто чулок, 15 кофт, куртку и одно платье в клетку.
Всего с торговой точки вывезли 274 вещи, сообщили в пресс-службе УФССП. Всю одежду передали на хранение до вынесения решения по иску.
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