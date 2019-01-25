Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Приставы изгнали людей из свердловской гостиницы 

14:50, 25 Январь 2019
gostinica_otel_nomer_1.jpg
Фото: ЕТВ
Здание не было введено в эксплуатацию, но активно использовалось.

Старую школу в Первоуральске реконструировали под гостиницу и начали заселять туда людей. Однако здание не было введено в эксплуатацию, поэтому владельца попросили распустить людей и арендаторов, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Но он это требование проигнорировал, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Тогда приставы сами освободили помещение и запечатали его. Помещение не будет использоваться, пока не появится соответствующее разрешение.

Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Приставы изгнали людей из свердловской гостиницы »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УФССП, приставы, гостиница, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
25 января в 19:00
С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.