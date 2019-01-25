Приставы изгнали людей из свердловской гостиницы 

Старую школу в Первоуральске реконструировали под гостиницу и начали заселять туда людей. Однако здание не было введено в эксплуатацию, поэтому владельца попросили распустить людей и арендаторов, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Но он это требование проигнорировал, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Тогда приставы сами освободили помещение и запечатали его. Помещение не будет использоваться, пока не появится соответствующее разрешение.