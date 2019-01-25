ГИБДД попросила свердловских водителей быть внимательнее в метель
14:49, 25 Январь 2019
В регионе разыгралась непогода, которая может стать причиной опасностей на дороге.
Свердловская ГИБДД предупредила водителей об опасностях, которые несут за собой обильные снегопады и метели, накрывшие регион.
«Настоятельно рекомендуем вам в условиях снегопада быть предельно внимательными, водителям — выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состояния дорожного покрытия, соблюдать безопасную дистанцию и исключить опасные маневры», — отметили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Начинающим водителям порекомендовали вообще отказаться от поездок на машине. Свердловский Гидрометцентр не выпускал отдельных предупреждений о погоде.
В Екатеринбурге метель разыгралась еще до обеда. На момент написания новости пробки в городе достигли шестибалльной отметки, к вечеру транспортная ситуация ухудшится. Возможны большие заторы.
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