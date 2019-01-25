Екатеринбуржцу, укравшему еду на 11 миллионов, дали 4 года условно

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному предпринимателю, который украл еду на 11 миллионов рублей. Ранее полиция сообщала, что екатеринбуржцу грозит десять лет тюрьмы, но в итоге мужчина отделался условным сроком.

Предприниматель получал еду из разных регионов России. В числе его пострадавших Воронежская, Брянская, Тамбовская, Белгородская и Саратовская области. Чтобы получить товар, обвиняемый предварительно заказывал еду на сумму не более 150 тысяч рублей и оплачивал полную стоимость первой поставки. Обманутые компании, которые доверяли надежному заказчику, отправляли ему более крупные партии товара с отсрочкой платежа.

Всего мошенник украл продукты на 11 миллионов, 7,5 из которых он вернул. Екатеринбуржца наказали четырьмя годами условно, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.