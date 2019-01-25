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Екатеринбуржцу, укравшему еду на 11 миллионов, дали 4 года условно

09:19, 25 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчину пощадил Чкаловский районный суд.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному предпринимателю, который украл еду на 11 миллионов рублей. Ранее полиция сообщала, что екатеринбуржцу грозит десять лет тюрьмы, но в итоге мужчина отделался условным сроком.

Предприниматель получал еду из разных регионов России. В числе его пострадавших Воронежская, Брянская, Тамбовская, Белгородская и Саратовская области. Чтобы получить товар, обвиняемый предварительно заказывал еду на сумму не более 150 тысяч рублей и оплачивал полную стоимость первой поставки. Обманутые компании, которые доверяли надежному заказчику, отправляли ему более крупные партии товара с отсрочкой платежа.

Всего мошенник украл продукты на 11 миллионов, 7,5 из которых он вернул. Екатеринбуржца наказали четырьмя годами условно, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, еда, мошенничество, кража, УМВД по Екатеринбургу, суд, Екатеринбург
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