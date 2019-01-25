Екатеринбургский журнал «Красная бурда» останется только в онлайне

Юмористический журнал «Красная бурда» перестанет выпускать печатную версию издания. Теперь посмеяться в месте с редакцией СМИ можно будет только в онлайне — у журнала есть сайт, который регулярно обновляется. Последний бумажный номер вышел накануне, 24 января.

«Да, журнал действительно будет только в Интернете, — подтвердил информацию карикатурист Максим Смагин. — Ну, сейчас же преобладают современные технологии, многие идут в сеть. Хотя я бы на месте редактора оставил ограниченный тираж».