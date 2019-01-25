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Екатеринбургский журнал «Красная бурда» останется только в онлайне

16:24, 25 Январь 2019
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Фото: фейсбук журнала «Красная бурда»
Накануне вышел последний печатный номер издания.

Юмористический журнал «Красная бурда» перестанет выпускать печатную версию издания. Теперь посмеяться в месте с редакцией СМИ можно будет только в онлайне — у журнала есть сайт, который регулярно обновляется. Последний бумажный номер вышел накануне, 24 января.

«Да, журнал действительно будет только в Интернете, — подтвердил информацию карикатурист Максим Смагин. — Ну, сейчас же преобладают современные технологии, многие идут в сеть. Хотя я бы на месте редактора оставил ограниченный тираж».

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«Красная бурда» существует с 1990 года. Его создали участники команды КВН УПИ Александр Соколов, Юрий Исаков и Владимир Маурин. До 1994 года это была газета, а уже позднее она трансформировалась в журнальный формат.

Напомним, в уральской столице также может исчезнуть газета «Вечерний Екатеринбург». Главный редактор издания Лев Кощеев заявил, что «наступили очень трудные времена». Тогда мэрия Екатеринбурга задумалась о том, чтобы приватизировать газету, но пока утвердила вместо нее свою.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, журналисты, шутка, СМИ, юмор, Екатеринбург
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