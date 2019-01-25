Для глухонемых свердловчан организовали диспетчерские центры

Свердловчанам с нарушениями слуха больше не придется заранее записываться к сурдопереводчику. В Свердловской области появились диспетчерские пункты, куда можно обратиться за помощью по видеосвязи. Всего таких диспетчерских девять, четыре из них — в Екатеринбурге.

Специалисты-переводчики в таких пунктах предоставляют услуги по вызову скорой, полиции, пожарных, службы спасения, врача, работников ЖКХ и так далее. За два месяца работы диспетчерские пункты доказали свою востребованность: к сотрудникам поступило две тысячи обращений. Как организована услуга и какую роль пункты играют в жизни слабослышащих, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»: