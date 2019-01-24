Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Жительница Екатеринбурга отсудила у ТСЖ 500 тысяч за потоп в квартире

13:05, 24 Январь 2019
vannaja_kran_voda_1.jpg
Фото: wikimedia
Из-за некачественных стояков у соседей сверху два раза отваливался кран. 

Компания «Труба-Дело» поменяла стояки холодного водоснабжения на улице Энгельса, после чего у жительницы Екатеринбурга затопило квартиру. Она составила акт поврежденного имущества и выяснила, что ее квартира пострадала из-за соседей сверху, у которых отвалился кран. Такое могло произойти из-за некачественного ремонта стояков: дешевый материал не выдержал напора.

Женщина отремонтировала свою квартиру, но через месяц с потолка снова потекла вода. Но теперь кран отпал в квартире на два этажа выше. Екатеринбурженка снова сделала ремонт и обратилась с претензией в ТСЖ, требуя возместить убытки. Но там ее проигнорировали. Тогда женщина пошла в суд. Она потребовала выплатить ей 153 тысячи за замену паркета и люстры, 153 тысячи за новый кухонный гарнитур. И еще десять тысяч за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе областного суда.

Железнодорожый суд иск удовлетвоирил, добавив к ним штраф в 179 тысяч рублей. Компания-ответчик попыталась переложить всю вину на «Труба-Дело». Но так как подрядчик работал по договору с ТСЖ, решение оставили без изменений. Компания должна выплатить женщине 537 тысяч рублей.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Жительница Екатеринбурга отсудила у ТСЖ 500 тысяч за потоп в квартире»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , ТСЖ, трубы, потоп, квартира, суд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.