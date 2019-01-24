Жительница Екатеринбурга отсудила у ТСЖ 500 тысяч за потоп в квартире

Компания «Труба-Дело» поменяла стояки холодного водоснабжения на улице Энгельса, после чего у жительницы Екатеринбурга затопило квартиру. Она составила акт поврежденного имущества и выяснила, что ее квартира пострадала из-за соседей сверху, у которых отвалился кран. Такое могло произойти из-за некачественного ремонта стояков: дешевый материал не выдержал напора.

Женщина отремонтировала свою квартиру, но через месяц с потолка снова потекла вода. Но теперь кран отпал в квартире на два этажа выше. Екатеринбурженка снова сделала ремонт и обратилась с претензией в ТСЖ, требуя возместить убытки. Но там ее проигнорировали. Тогда женщина пошла в суд. Она потребовала выплатить ей 153 тысячи за замену паркета и люстры, 153 тысячи за новый кухонный гарнитур. И еще десять тысяч за причиненный моральный вред, сообщили в пресс-службе областного суда.

Железнодорожый суд иск удовлетвоирил, добавив к ним штраф в 179 тысяч рублей. Компания-ответчик попыталась переложить всю вину на «Труба-Дело». Но так как подрядчик работал по договору с ТСЖ, решение оставили без изменений. Компания должна выплатить женщине 537 тысяч рублей.