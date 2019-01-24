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Жителей Екатеринбурга назвали самыми везучими в России

17:19, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Наиболее удачливыми стали люди старше 55 лет.

Екатеринбург занял первое месте в рейтинге городов с самыми везучими жителями. К такому выводу пришли Яндекс.Деньги проанализировав, кому из российских пользователей удача улыбается чаще. Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и статистику начисления подарочных баллов.

Екатеринбург расположился также на третьей строчке в списке городов с наибольшим числом жителей, которые выигрывают баллы Яндекс.Денег. На первом месте в этом списке — Москва, на втором — Санкт-Петербург. Самые везучими стали пользователи старше 55 лет. Чуть меньше везет россиянам в категориях 25–34 лет и 35–44 лет

Акция «Эпиденьгия» проводится с октября 2018-го до конца января 2019 года. Баллы начисляются случайным образом за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка.

В последнее время свердловчанам действительно улыбается удача. Недавно семья из Екатеринбурга выиграла 500 миллионов в лотерее. Кроме того, в 2018 году мультимиллионерами стали десять жителей Свердловской области. Шесть из них выиграли больше двух миллионов рублей.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург
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