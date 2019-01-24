Владимир Путин пригласил Турцию на «Иннопром» в Екатеринбурге
10:41, 24 Январь 2019
Ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве.
Президент России Владимир Путин лично пригласил Турцию на «Иннопром» в Екатеринбург. Приглашение от главы России поступило во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Путину понравилось, что турецкие бизнесмены хотят закрепиться на российском рынке.
Ранее пресс-служба Минпромторга уже сообщала, что Турция примет участие в «Иннопроме-2019», который пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года. Соглашение о сотрудничестве уже подписали. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил, что статус Турции как партнера «Иннопрома» подчеркнет особый характер отношений между странами и высокий научный потенциал.
О том, что такое «Иннопром» и зачем он нужен, мы рассказывали в рубрике «Полезняк».
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