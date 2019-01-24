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Владимир Путин пригласил Турцию на «Иннопром» в Екатеринбурге

10:41, 24 Январь 2019
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Фото: kremlin.ru
Ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин лично пригласил Турцию на «Иннопром» в Екатеринбург. Приглашение от главы России поступило во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Путину понравилось, что турецкие бизнесмены хотят закрепиться на российском рынке.

Ранее пресс-служба Минпромторга уже сообщала, что Турция примет участие в «Иннопроме-2019», который пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года. Соглашение о сотрудничестве уже подписали. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснил, что статус Турции как партнера «Иннопрома» подчеркнет особый характер отношений между странами и высокий научный потенциал.

О том, что такое «Иннопром» и зачем он нужен, мы рассказывали в рубрике «Полезняк».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, бизнес, предприниматель, Турция, инновации, Иннопром, Екатеринбург
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