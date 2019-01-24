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В Кольцово задержали пассажира, который мог сканировать отпечатки

17:14, 24 Январь 2019
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Фото: архив ЕТВ
У мужчины не купили машинку для снятия отпечатков, поэтому он взял ее с собой в Екатеринбург.

Кольцовские таможенники задержали в «зеленом коридоре» пассажира рейса Ташкент-Екатеринбург, который вез с собой аппарат для снятия отпечатков пальцев. Мужчина рассказал, что купил его в Москве, чтобы продать его полицейским в Таджикистане. Но сделка сорвалась и ему пришлось возвращаться с аппаратом на Урал, сообщили пресс-службе Уральского таможенного управления.

Машинку для снятия отпечатков отправили на экспертизу. Ввозить ее без пошлины и использовать для себя запрещено, поэтому теперь пассажиру грозит штраф за незадекларирование товара.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, полиция, деньги, Кольцово, таможня, Екатеринбург
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