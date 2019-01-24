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Уральской туристке, выжившей в горах, ампутировали стопы

10:43, 24 Январь 2019
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Фото: пресс-служба КГБ № 40
Ночью Елене Осиповой стало хуже, поэтому врачи решили немедленно провести операцию.

Спасенной в горах уральской туристке ампутировали стопы. Состояние Елены Осиповой остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Об этом сообщил заведующий ожоговым отделением ГКБ № 40 Дмитрий Шуварин,

«Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пацентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Ее состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганнной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали», — сказал Дмитрий Шуварин.

Врачи пока не знают, как организм справится с этими испытаниями, но сделают «все возможное для сохранения жизни». Операцию решили провести, поскольку в 5 утра Елене Осиповой стало хуже.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
19 января во время похода в районе горы Казанский камень группа из пяти туристов попала в сильный снегопад. В итоге — две девушки сбились с маршрута. Спасатели, полиция и охотники вели поиски заблудившихся в горах туристок из Екатеринбурга три дня. В итоге девушек нашли днем 22 января. Одна из них была мертва.

Выжившую девушку перевезли в Екатеринбург в ГКБ № 40. Вчера врачи сообщили, что скорее всего Елене Осиповой придется ампутировать стопы, чтобы сохранить жизнь: «Стопы поражены так, что образовались мертвые ткани. Это вызывает интоксикацию, от которой может развиться острая почечная недостаточность, что зачастую приводит к смерти.»

Репортаж о спасении Елены Осиповой смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».
Спасение найденной туристки / Новости

Выжившая: 31-летнюю туристку, которая трое суток провела в тайге , перевезли в Екатеринбург Ее готовят к операции по ампутации конечностей Отставших от группы туристок, двух Елен, искали в горах под Карпинском трое суток. Спасателям мешала

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, туристка, спасение, Свердловская область
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