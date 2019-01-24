Уральской туристке, выжившей в горах, ампутировали стопы

Спасенной в горах уральской туристке ампутировали стопы. Состояние Елены Осиповой остается крайне тяжелым, хотя сама операция прошла успешно, практически без кровопотери. Об этом сообщил заведующий ожоговым отделением ГКБ № 40 Дмитрий Шуварин,

«Выполнена ампутация стоп на уровне нижней трети голеней. Пацентка находится на искусственной вентиляции легких. Прогнозы делать пока рано. Ее состояние сейчас обусловлено длительной гипотермией, поэтому мы наблюдаем клинику полиорганнной недостаточности: почечной, сосудистой, церебральной, дыхательной. Но основную причину интоксикации организма мы ликвидировали», — сказал Дмитрий Шуварин.

Врачи пока не знают, как организм справится с этими испытаниями, но сделают «все возможное для сохранения жизни». Операцию решили провести, поскольку в 5 утра Елене Осиповой стало хуже.