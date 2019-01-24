Свердловчанам советуют быть бдительными в морозную погоду

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится низкая температура воздуха. Поэтому сотрудники МЧС решили напомнить о возможных рисках и мерах безопасности.



ЕТВ выделил основные моменты, на которые стоит обратить особое внимание.

В первую очередь следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев.



Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра.



Соблюдайте меры пожарной безопасности сами и призывайте к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество.





В холода осложняется и ситуация на дорогах. Учащаются внезапные поломки автомобилей и ДТП, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Также советуют заложить в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор, предусмотреть термос с горячим чаем.

Спасатели также рекомендуют одеваться теплее и следить, как одеваются дети. Не стоит гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям с хроническими заболеваниями. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.

Если нужна помощь, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».