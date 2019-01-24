Свердловчан заранее предупредят, когда газовики придут к ним домой
11:49, 24 Январь 2019
Зачастую жители региона просто не знают о плановых проверках.
Жителей Свердловской области будут заранее предупреждать о проверках газа, чтобы специалистов пускали в квартиры. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
Ежегодно в регионе оборудование не проверяют в 15% газифицированных квартирах. Чаще всего жители просто не знают, когда к ним придут специалисты, или отказываются от необходимых процедур. Чтобы свердловчане были в курсе проверок заранее, поадресные графики работ должны выкладывать на сайтах не только на текущий, но и на перспективный период. Если мероприятия совпадают с отпусками, командировками или посещением больниц, людям предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры.
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