Свердловчан заранее предупредят, когда газовики придут к ним домой

Жителей Свердловской области будут заранее предупреждать о проверках газа, чтобы специалистов пускали в квартиры. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Ежегодно в регионе оборудование не проверяют в 15% газифицированных квартирах. Чаще всего жители просто не знают, когда к ним придут специалисты, или отказываются от необходимых процедур. Чтобы свердловчане были в курсе проверок заранее, поадресные графики работ должны выкладывать на сайтах не только на текущий, но и на перспективный период. Если мероприятия совпадают с отпусками, командировками или посещением больниц, людям предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры.