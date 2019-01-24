Пришелец Алешенька стал феноменом уральской культуры
Алешенька как феномен случился очень удачно. Если бы этой истории с пенсионеркой Тамарой Васильевной и существом, которое она у себя приютила, дав ему мужское имя, не было бы вообще, все это стоило бы придумать. Потому что люди, обладая мистическим сознанием, нуждаются в мифотворчестве. На это есть запрос.
А толчком к этому процессу создания мифа (без всяких
уничижительных коннотаций) всегда служит загадка. И хорошо, если она
обладает жутковатой фактологией, минимальной степенью достоверности и — это
важно! — реалистичными деталями нашего времени. Тогда можно рассказывать эту
быличку, сидя у камина, костра или в уютном кафе, добавляя в конце присказку:
«Хотите верьте, хотите — нет».
Вообще, история пришельца Алешеньки — это вопрос веры. Ситуация схожа с мощами Иоанна Крестителя. Реалиста можно сколько угодно возмущать нелогичность того, что в мире есть несколько голов Вестника, каждая из которых — реликвия. Это не важно.
Фото: скан из японского телефильма «По следу инопланетянина Алёшеньки»
Скептики утверждают, что история гуманоида Алешеньки — это всего лишь легенда. Пусть так. Есть и такая, скучная версия. Но даже если это так, то «жизнь и смерть кыштымского карлика на Земле» разительно отличается от череды современных городских легенд. Например, от выдумок про таинственные подвалы усадьбы Харитонова-Расторгуева, где золотопромышленники мучили неугодных работяг, или от чистого вымысла про призрак женщины в готическом доме купца Железнова.
Дело Алешенки в сравнении с иными исследованиями таинственных происшествий, стоит особняком. Главным образом потому, что основано на материальных артефактах и реальных свидетельствах. Некто или нечто, обитавшее у пенсионерки Тамары Васильевной, не было плодом ее воспаленного воображения, а являлось объектом реальности. И было настолько реальным, что родственник бабушки, приютившей Алешеньку, Владимир Нуртдинов, обнаружив бездыханное тельце в квартире, решил сохранить диковину для последующей продажи, выпотрошил трупик и мумифицировал.
Фото: ЕТВ
Многие невыдуманные факты как раз и являются четкой и прочной канвой истории пришельца Алешеньки. А вышивка по этой канве — это вопросы, от ответов на которые зависит, каким в итоге выйдет рассказ. Вообще, если взять все версии происхождения (и исчезновения) кыштымского карлика, то их хватит на сборник новелл. Причем каждая может быть в своей эстетике. Вот пять примеров на вскидку:
— реальный и черный, в духе трэша Сигарева-Балабанова, рассказ о жизни в глубинке. Главная героиня — сходящая с ума одинокая пенсионерка. Несколько лет назад у нее погиб сын, а потом и внук. И сейчас она живет с генетическим уродцем-сиротой — жертвой Восточно-Уральского радиоактивного следа. Ребеночка пенсионерка нашла в лесу (другой вариант — на кладбище), куда его выбросили биологические родители. Парадокс этой версии в том, что история может получиться совсем жуткой и фантасмагорической, как «Страна приливов» Терри Гилиама, если добавить в нее еще больше грубого реализма — предположение о том, что Тамара Васильевна нашла ребеночка, когда он был уже мертв и жила, фактически, с трупом, назвав его Алешенькой;
— готическая история об уральском «маленьком народце», о наших, а не ирландских пикси, гномах и эльфах. Алешенька в этом случае как раз представитель подземной, тайной цивилизации.;
— фантастическая новелла о провальной попытке контакта. Алешенька в данном случае — инопланетянин. Либо разведчик, потерпевший крушение, либо изгнанник;
— мистическая и страшная притча в стилистике городского фэнтези о принце Алексее, которого пытался снять проклятие злой ведьмы и стать снова прекрасным наследником империи, но не смог;
— конспирологический, в стилистике Владимира Сорокина, триллер о жертве бесчеловечных экспериментов военных ученых, который сбежал из лаборатории, но не выжил. А потом спецслужбы, прикинувшись сотрудниками «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова», обманом получили мумию существа у следователя Владимира Бендлина и замели все следы.
Именно возможность интерпретаций тех фактов, которые мы имеем по делу Кыштымского карлика, делает эту историю живой и привлекательной для людей. Гуманоид Алешенька стал культурным феноменом, выйдя за пределы узкой ниши уфологов и передач про очевидное-невероятное. По мотивам этой истории писатель Олег Шышкин создал роман «Ведьменыш», а в театрах Екатеринбурга показали два спектакля о трагедии маленького пришельца.
Фото: фейсбук Ольги Комлевой
Кстати, на балу-конференции памяти гуманоида Алешеньки была
и Ольга Комлева из театра «Место».
«Готовимся к выпуску космической оперы!!! Это будет ракета!!! Уже познакомились с главным следователем по делу Алешеньки Владимиром Бендлиным — собираем материалы для либретто!», — написала Ольга Комлева в своем фейсбуке.
Тогда Кыштымский карлик займет достойное ему место в искусстве.