Пришелец Алешенька стал феноменом уральской культуры

Многие невыдуманные факты как раз и являются четкой и прочной канвой истории пришельца Алешеньки. А вышивка по этой канве — это вопросы, от ответов на которые зависит, каким в итоге выйдет рассказ. Вообще, если взять все версии происхождения (и исчезновения) кыштымского карлика, то их хватит на сборник новелл. Причем каждая может быть в своей эстетике. Вот пять примеров на вскидку:

— реальный и черный, в духе трэша Сигарева-Балабанова, рассказ о жизни в глубинке. Главная героиня — сходящая с ума одинокая пенсионерка. Несколько лет назад у нее погиб сын, а потом и внук. И сейчас она живет с генетическим уродцем-сиротой — жертвой Восточно-Уральского радиоактивного следа. Ребеночка пенсионерка нашла в лесу (другой вариант — на кладбище), куда его выбросили биологические родители. Парадокс этой версии в том, что история может получиться совсем жуткой и фантасмагорической, как «Страна приливов» Терри Гилиама, если добавить в нее еще больше грубого реализма — предположение о том, что Тамара Васильевна нашла ребеночка, когда он был уже мертв и жила, фактически, с трупом, назвав его Алешенькой;

— готическая история об уральском «маленьком народце», о наших, а не ирландских пикси, гномах и эльфах. Алешенька в этом случае как раз представитель подземной, тайной цивилизации.;

— фантастическая новелла о провальной попытке контакта. Алешенька в данном случае — инопланетянин. Либо разведчик, потерпевший крушение, либо изгнанник;

— мистическая и страшная притча в стилистике городского фэнтези о принце Алексее, которого пытался снять проклятие злой ведьмы и стать снова прекрасным наследником империи, но не смог;

— конспирологический, в стилистике Владимира Сорокина, триллер о жертве бесчеловечных экспериментов военных ученых, который сбежал из лаборатории, но не выжил. А потом спецслужбы, прикинувшись сотрудниками «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова», обманом получили мумию существа у следователя Владимира Бендлина и замели все следы.