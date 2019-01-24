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Пришелец Алешенька стал феноменом уральской культуры

13:00, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
В Екатеринбурге прошел третий бал-конференция, посвященный невероятной истории и приключениям космического гуманоида, известного во всем мире как Кыштымский карлик.
Гуманоида Алешеньку, или точнее «антропоморфный артефакт, представляющий собой неидентифицированные мумифицированные останки биологического происхождения», обнаружили в 1996 году. С тех пор уфологам и всем любителям всего неопознанного и странного нет покоя. Кем был этот маленький человечек? Пришельцем со звезд? Генетическим уродцем? Гомункулом военных лабораторий? Об этом написаны десятки статей, сняты передачи и фильмы.

Поэтому повторять саму историю не имеет смысла. Гораздо интереснее понять, почему она так привлекает людей. Почему тайна Алешеньки по-прежнему будоражит, и что мы можем понять о самих себе, ставя вопросы и отвечая на них? Именно этому был посвящен III вечер памяти кыштымского гуманоида.
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Алешенька как феномен случился очень удачно. Если бы этой истории с пенсионеркой Тамарой Васильевной и существом, которое она у себя приютила, дав ему мужское имя, не было бы вообще, все это стоило бы придумать. Потому что люди, обладая мистическим сознанием, нуждаются в мифотворчестве. На это есть запрос.

А толчком к этому процессу создания мифа (без всяких уничижительных коннотаций) всегда служит загадка. И хорошо, если она обладает жутковатой фактологией, минимальной степенью достоверности и — это важно! — реалистичными деталями нашего времени. Тогда можно рассказывать эту быличку, сидя у камина, костра или в уютном кафе, добавляя в конце присказку: «Хотите верьте, хотите — нет».

Вообще, история пришельца Алешеньки — это вопрос веры. Ситуация схожа с мощами Иоанна Крестителя. Реалиста можно сколько угодно возмущать нелогичность того, что в мире есть несколько голов Вестника, каждая из которых — реликвия. Это не важно.

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Мумия кыштымского карлика

Фото: скан из японского телефильма «По следу инопланетянина Алёшеньки»

Скептики утверждают, что история гуманоида Алешеньки — это всего лишь легенда. Пусть так. Есть и такая, скучная версия. Но даже если это так, то «жизнь и смерть кыштымского карлика на Земле» разительно отличается от череды современных городских легенд. Например, от выдумок про таинственные подвалы усадьбы Харитонова-Расторгуева, где золотопромышленники мучили неугодных работяг, или от чистого вымысла про призрак женщины в готическом доме купца Железнова.

Дело Алешенки в сравнении с иными исследованиями таинственных происшествий, стоит особняком. Главным образом потому, что основано на материальных артефактах и реальных свидетельствах. Некто или нечто, обитавшее у пенсионерки Тамары Васильевной, не было плодом ее воспаленного воображения, а являлось объектом реальности. И было настолько реальным, что родственник бабушки, приютившей Алешеньку, Владимир Нуртдинов, обнаружив бездыханное тельце в квартире, решил сохранить диковину для последующей продажи, выпотрошил трупик и мумифицировал.

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Фото: ЕТВ

Многие невыдуманные факты как раз и являются четкой и прочной канвой истории пришельца Алешеньки. А вышивка по этой канве — это вопросы, от ответов на которые зависит, каким в итоге выйдет рассказ. Вообще, если взять все версии происхождения (и исчезновения) кыштымского карлика, то их хватит на сборник новелл. Причем каждая может быть в своей эстетике. Вот пять примеров на вскидку:

— реальный и черный, в духе трэша Сигарева-Балабанова, рассказ о жизни в глубинке. Главная героиня — сходящая с ума одинокая пенсионерка. Несколько лет назад у нее погиб сын, а потом и внук. И сейчас она живет с генетическим уродцем-сиротой — жертвой Восточно-Уральского радиоактивного следа. Ребеночка пенсионерка нашла в лесу (другой вариант — на кладбище), куда его выбросили биологические родители. Парадокс этой версии в том, что история может получиться совсем жуткой и фантасмагорической, как «Страна приливов» Терри Гилиама, если добавить в нее еще больше грубого реализма — предположение о том, что Тамара Васильевна нашла ребеночка, когда он был уже мертв и жила, фактически, с трупом, назвав его Алешенькой;

— готическая история об уральском «маленьком народце», о наших, а не ирландских пикси, гномах и эльфах. Алешенька в этом случае как раз представитель подземной, тайной цивилизации.;

— фантастическая новелла о провальной попытке контакта. Алешенька в данном случае — инопланетянин. Либо разведчик, потерпевший крушение, либо изгнанник;

— мистическая и страшная притча в стилистике городского фэнтези о принце Алексее, которого пытался снять проклятие злой ведьмы и стать снова прекрасным наследником империи, но не смог;

— конспирологический, в стилистике Владимира Сорокина, триллер о жертве бесчеловечных экспериментов военных ученых, который сбежал из лаборатории, но не выжил. А потом спецслужбы, прикинувшись сотрудниками «Звездной академии НЛО-контакта по методу Золотова», обманом получили мумию существа у следователя Владимира Бендлина и замели все следы.

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Именно возможность интерпретаций тех фактов, которые мы имеем по делу Кыштымского карлика, делает эту историю живой и привлекательной для людей. Гуманоид Алешенька стал культурным феноменом, выйдя за пределы узкой ниши уфологов и передач про очевидное-невероятное. По мотивам этой истории писатель Олег Шышкин создал роман «Ведьменыш», а в театрах Екатеринбурга показали два спектакля о трагедии маленького пришельца.

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Продюсер Ольгка Комлева и ее подруги с пришельцем Алешенькой

Фото: фейсбук Ольги Комлевой

Кстати, на балу-конференции памяти гуманоида Алешеньки была и Ольга Комлева из театра «Место».
«Готовимся к выпуску космической оперы!!! Это будет ракета!!! Уже познакомились с главным следователем по делу Алешеньки Владимиром Бендлиным — собираем материалы для либретто!», — написала Ольга Комлева в своем фейсбуке.

И это замечательно. Оперу про гуманоида Алешеньку еще не ставили. А очень хочется. Пусть это будет зингшпиль . Торжественный, эпичный и жуткий в своем драматизме.
Тогда Кыштымский карлик займет достойное ему место в искусстве.

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Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
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