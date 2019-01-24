На Среднем Урале стали на 7% чаще оформлять права на недвижимость

В Свердловской области стали чаще регистрировать права на недвижимость. Общее число этих операций за 2018 год составило 800 тысяч, что на 7% превышает показатель 2017 года. Об этом ЕТВ сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Свердловской области

Более 289 тысяч прав собственности зарегистрировали на жилые помещения, по земельным участкам данный показатель составил 123 тысячи. Заметный рост отметили по ипотеке — на 10%, до 127 тысяч. Традиционно чаще других совершали ипотечные сделки с жильем. Наибольший рост в 2018 году показала ипотека жилья в силу договора — в два раза.

Значительно больше стало договоров участия в долевом строительстве — 23 тысячи, рост в 68%. Между тем, с официального портала Росреестра поступило 85 тысяч заявок на государственную регистрации прав. За весь 2017-й таковых было почти в два раза меньше.