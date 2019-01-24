Куйвашев заставит правительство порвать шаблон патриотических акций

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству «нешаблонно» подойти к подготовке военно-патриотических акций ближайших месяцев. Для этого он предложил использовать парк «Россия — Моя история», социальные сети и отечественный кинематограф, — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Куйвашев напомнил, что регион готовитя к празднованию 75-летия победы в Великой отечественной войне, 100-летию Михаила Калашникова и 30-летию ввода советских войск из Афганистана. По словам губернатора, необходимо также увеличить в регионе количество военно-патриотических клубов.