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Куйвашев заставит правительство порвать шаблон патриотических акций

11:51, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
К праздникам подключат российское кино и музей «Россия - моя история».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству «нешаблонно» подойти к подготовке военно-патриотических акций ближайших месяцев. Для этого он предложил использовать парк «Россия — Моя история», социальные сети и отечественный кинематограф, — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Куйвашев напомнил, что регион готовитя к празднованию 75-летия победы в Великой отечественной войне, 100-летию Михаила Калашникова и 30-летию ввода советских войск из Афганистана. По словам губернатора, необходимо также увеличить в регионе количество военно-патриотических клубов.

Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, патриотизм, День Победы, правительство, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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