Коляда решил отказаться от трех миллионов и свернуть «Коляда-Plays»
21:33, 24 Январь 2019
Драматург заявил, что в 2019 году фестиваля не будет.
Драматург Николай Коляда сообщил, что не собирается проводить фестиваль «Коляда-Plays» в 2019 году. «Положение о фестивале и конкурсе мы не публиковали, теперь уж и публиковать не будем», — сообщил руководитель театра в соцсетях. Точную причину отказа от фестиваля Николай Коляда не назвал, только уточнил, что больше не хочет этим заниматься.
В 2018 году Николай Коляда получил президентский грант в 2,5 миллиона рублей на проведение фестиваля «Коляда-Plays». Деньги ушли на проживание участников. Свои спектакли представили 36 театральных коллективов из 25 городов России. В 2019 году фестиваль должны были организовывать на губернаторский грант в три миллиона рублей. Но Николай Коляда уточнил, что эти деньги еще не поступили на счет, поэтому от них можно отказаться.
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