Коляда решил отказаться от трех миллионов и свернуть «Коляда-Plays»

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, что эти деньги еще не поступили на счет , поэтому от них можно отказаться. В 2018 году Николай Коляда получил президентский грант в 2,5 миллиона рублей на проведение фестиваля « Коляда-Plays» . Деньги ушли на проживание участников. Свои спектакли представили 36 театральных коллективов из 25 городов России. В 2019 году фестиваль должны были организовывать на губернаторский грант в три миллиона рублей. Но Николай Коляда уточнилчто эти деньги еще не поступили на счетпоэтому от них можно отказаться.

Драматург Николай Коляда сообщилчто не собирается проводить фестивальКоляда-Plays» в 2019 году.», — сообщил руководитель театра в соцсетях. Точную причину отказа от фестиваля Николай Коляда не назвалтолько уточнилчто больше не хочет этим заниматься.