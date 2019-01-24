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Денежные компенсации получат 170 обманутых дольщиков из Арамиля

18:07, 24 Январь 2019
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Фото: pixabay
Новые инвесторы обещают выполнить обязательства до конца полугодия.

Обманутые дольщики из Арамиля, оставшиеся без денег из-за действий компании «Лоджик-Девелопмент», получат денежные компенсации или квартиры от новых инвесторов до конца полугодия. Застройщик начал возводить сразу шесть домов в поселке Светлом и заморозил стройку в 2017 году. Директор компании перестал выходить на связь и теперь объявлен в розыск. Без денег остались 300 человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В прошлом году группа компаний ТЭН достроила два дома и свои квартиры получили 124 человека. Все объекты попали в план-график помощи обманутым дольщикам регионального минстроя. Эксперты решили, что достраивать остальные четыре дома нецелесообразно, так как из-за отсутствия документов к ним невозможно подвести коммунальные сети. Минстрой договорился с инвесторами «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Новая строительная компания», которые смогут предложить дольщикам квартиры из своих фондов. Но для участия застройщиков в «спасении» нужно было изменить областное законодательство. Поправки поступят на рассмотрение депутатов Заксобрания до 26 февраля. После этого инвесторы смогут оформить свое участие в проекте и начать работу с дольщиками.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Обманутые дольщики, дольщики, Свердловская область , Екатеринбург
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