Денежные компенсации получат 170 обманутых дольщиков из Арамиля

Обманутые дольщики из Арамиля, оставшиеся без денег из-за действий компании «Лоджик-Девелопмент», получат денежные компенсации или квартиры от новых инвесторов до конца полугодия. Застройщик начал возводить сразу шесть домов в поселке Светлом и заморозил стройку в 2017 году. Директор компании перестал выходить на связь и теперь объявлен в розыск. Без денег остались 300 человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В прошлом году группа компаний ТЭН достроила два дома и свои квартиры получили 124 человека. Все объекты попали в план-график помощи обманутым дольщикам регионального минстроя. Эксперты решили, что достраивать остальные четыре дома нецелесообразно, так как из-за отсутствия документов к ним невозможно подвести коммунальные сети. Минстрой договорился с инвесторами «Форум-Групп», «Атомстройкомплекс» и «Новая строительная компания», которые смогут предложить дольщикам квартиры из своих фондов. Но для участия застройщиков в «спасении» нужно было изменить областное законодательство. Поправки поступят на рассмотрение депутатов Заксобрания до 26 февраля. После этого инвесторы смогут оформить свое участие в проекте и начать работу с дольщиками.