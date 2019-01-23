Зарубежный мини-отпуск обойдется екатеринбуржцам в 20 тысяч рублей

Жители Екатреинбурга могут устроить себе заграничный мини-отпуск за 20 тысяч рублей. Самые дешевые авиабилеты в межсезонье оказались по направлению в Хельсинки, Минск и Вену, выяснили аналитики Туту.ру. Самые дорогие авиабилеты — в Шарджу. За полет туда и обратно придется отдать 154 тысячи рублей. На втором месте в дорогом зарубежном топе — Пхукет. Но туда можно слетать всего за 54,7 тысячи рублей. Чуть дешевле отпуск в Хошимин (Вьетнам) — 48 490 за авиабилет в обе стороны.

Среди самых доступных городов России оказались Новосибирск, Москва и Ростов-на-Дону. Февральский билет в обе стороны по этим направлениям стоит всего 3,5 тысячи рублей. Уфа и Краснодар на тысячу дороже. Города, куда еще можно улететь из Екатеринбурга и потратить на авиабилет в обе стороны не более десяти тысяч рублей: Казань, Минеральные Воды, Томск. Хотя популярные у туристов Симферополь и Калининград обойдутся в 11 тысяч рублей.

Если хочется ближнее зарубежье, то самый дешевый вариант — это Тбилиси. Туда можно улететь и вернуться за 8,7 тысячи рублей. Тель-Авив уже подороже — 13 тысяч рублей. Столько же стоит полет в Астану.