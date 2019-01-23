В Свердловской области закрыли парк развлечений без сигнализации
10:36, 23 Январь 2019
Центр будет открыт только если устранит все нарушения пожарной безопасности.
Судебные приставы закрыли парк развлечений «Ягода Малина» в Каменске-Уральском из-за нарушений правил пожарной безопасности. После проверки городской прокуратуры, МЧС выявило там отсутствие пожарной сигнализации и эвакуационных выходов, в том числе из детской игровой зоны, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Прокуратура направила иск с требованием закрыть парк развлечений до устранения всех нарушений. Суд их полностью удовлетворил. После рассмотрения апелляции было возбуждено исполнительное производство и работа парка прекратилась.
«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга, которая рассказала о том, как принять свой диагноз.
Новое и интересное
Под Первоуральском на старушках отработали эвакуацию детского лагеря
Общество
Спасатели проверили, насколько защищены от пожара будущие места массового отдыха маленьких уральцев.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Условный ад. «Ваше звено погибло!»
ЕТВ под руководством профессионала пытается понять, что чувствует человек в горящем здании.