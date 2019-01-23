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В Свердловской области закрыли парк развлечений без сигнализации 

10:36, 23 Январь 2019
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Фото: пресс-службе областной прокуратуры.
Центр будет открыт только если устранит все нарушения пожарной безопасности. 

Судебные приставы закрыли парк развлечений «Ягода Малина» в Каменске-Уральском из-за нарушений правил пожарной безопасности. После проверки городской прокуратуры, МЧС выявило там отсутствие пожарной сигнализации и эвакуационных выходов, в том числе из детской игровой зоны, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура направила иск с требованием закрыть парк развлечений до устранения всех нарушений. Суд их полностью удовлетворил. После рассмотрения апелляции было возбуждено исполнительное производство и работа парка прекратилась.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, проверка, сигнализация, МЧС, пожар, Свердловская область
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