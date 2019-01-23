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Уральские следователи предъявили обвинение угонщику самолета

12:53, 23 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Мужчина пытался развернуть борт «Аэрофлота», следовавший из Сургута в Москву, на Афганистан.
Пассажиру, который пытался развернуть самолет «Аэрофлота» Boeing 737, летевший из Сургута в Москву, предъявили обвинение в угоне воздушного суда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в крови 41-летнего мужчины не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков.

Накануне, 22 января, во время рейса SU1515 авиакомпании «Аэрофлот» один из пассажиров заявил, что необходимо развернуть борт в сторону Афганистана. Бортпроводникам удалось уговорить его на дозаправку в Ханты-Мансийске (в это время самолет успел долететь до Югорска), где мужчину задержали полицейские.

СМИ сообщали, что, возможно, у пассажира есть психические отклонения, однако пока это утверждать нельзя — мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Уральское следственное управление на транспорте, Ханты-Мансийск, УрФО, Екатеринбург
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