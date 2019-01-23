Уральские следователи предъявили обвинение угонщику самолета

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Накануне , 22 января , во время рейса SU1515 авиакомпании « Аэрофлот» один из пассажиров заявил , что необходимо развернуть борт в сторону Афганистана. Бортпроводникам удалось уговорить его на дозаправку в Ханты-Мансийске ( в это время самолет успел долететь до Югорска), где мужчину задержали полицейские.





СМИ сообщали , что , возможно , у пассажира есть психические отклонения , однако пока это утверждать нельзя — мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Пассажирукоторый пытался развернуть самолетАэрофлота» Boeing 737летевший из Сургута в Москвупредъявили обвинение в угоне воздушного суда. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского следственного управления на транспортев крови 41-летнего мужчины не обнаружили ни алкоголяни наркотиков.