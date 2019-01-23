«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Калининград
11:59, 23 Январь 2019
Рейсы начнут выполнять весной. Для льготников будут действовать субсидии.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» снова запустят рейсы в Калининград. Полеты начнутся с 22 марта по понедельникам и пятницам, сообщили ЕТВ в пресс-службе перевозчика.
На самолеты до Калининграда будут действовать субсидии. Напомним, льготами могут воспользоваться россияне до 23 лет, женщины и мужчины пенсионного возраста, инвалиды первой группы и дети-инвалиды, а также их сопровождающие, инвалиды с детства первой и третьей группы, многодетные семьи. Кроме того, на рейсы до Калининграда будут действовать 25%-ные скидки для детей до 12 лет.
Напомним, из Екатеринбурга также возобновят рейсы в Нягань. Прямых перелетов из уральской столицы не было три года. Перевозчиком на северном направлении станет «Ямал».
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