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Уралец отсудил у начальника 200 тысяч за осколок в глазу

14:38, 23 Январь 2019
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Фото: flickr
После травмы мужчина не мог больше работать на прежнем месте.

Житель Североуральска получил компенсацию в 200 тысяч рублей за аварию на производстве, после которой он лишился работы. Медицинская комиссия установила, что пострадавший утратил трудоспособность на 30%, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Несчастный случай произошел в июле 2017 года, когда свердловчанин ремонтировал тормозной суппорт заднего колеса. Во время работы в глаз мужчины попал осколок металла. Ему провели две операции, из-за которых он больше не мог в полной мере выполнять свои обязанности. В июле 2018 года сотрудника уволили, признав его полностью недееспособным, но пострадавший решил обратиться в суд.

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Расследование показало, что мужчина не использовал защиту и выполнял не свою работу. Но в акте проверки не отметили, что пострадавший был виноват сам. Прокурор настаивал в суде, что после травмы рабочий больше не может вести привычный образ жизни и трудиться по профессии. В итоге суд взыскал в пользу мужчины 200 тысяч рублей.

Начальник не согласился с решением и обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Но вторая инстанция определила, что вина работодателя доказана, и не изменила решение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, компенсация, работа, травма, Свердловская область , Областной суд, Североуральск
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