Уралец отсудил у начальника 200 тысяч за осколок в глазу

Житель Североуральска получил компенсацию в 200 тысяч рублей за аварию на производстве, после которой он лишился работы. Медицинская комиссия установила, что пострадавший утратил трудоспособность на 30%, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.

Несчастный случай произошел в июле 2017 года, когда свердловчанин ремонтировал тормозной суппорт заднего колеса. Во время работы в глаз мужчины попал осколок металла. Ему провели две операции, из-за которых он больше не мог в полной мере выполнять свои обязанности. В июле 2018 года сотрудника уволили, признав его полностью недееспособным, но пострадавший решил обратиться в суд.