Свердловские приставы рассказали, где прячутся должники

Свердловские приставы составили топ-5 необычных мест, где прячутся от них должники, которые не желают платить деньги. Первым стал подвал. Так, вчера мы рассказывали, что сотрудники УФССП пришли в гости к алиментщику, который скрылся от них в подполе дома. Но его все равно достали и арестовали на десять суток.

Еще одно излюбленное место — диван. Приставы приехали к мужчине и застали трех его друзей, которые убеждали, что хозяина квартиры нет дома. Но владелец жилья оказался в ящике для белья, который был в диване. Там он лежал в позе эмбриона.