Свердловские приставы рассказали, где прячутся должники
Свердловские приставы составили топ-5 необычных мест, где прячутся от них должники, которые не желают платить деньги. Первым стал подвал. Так, вчера мы рассказывали, что сотрудники УФССП пришли в гости к алиментщику, который скрылся от них в подполе дома. Но его все равно достали и арестовали на десять суток.
Еще одно излюбленное место — диван. Приставы приехали к мужчине и застали трех его друзей, которые убеждали, что хозяина квартиры нет дома. Но владелец жилья оказался в ящике для белья, который был в диване. Там он лежал в позе эмбриона.
Также приставы нередко находят неплательщиков под кроватью. Один из них решил, что ему по размеру подойдет детская постель, и залез под нее. Другой должник подумал, что его точно никто не найдет в шкафу, и скрылся там, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Пятым необычным местом для пряток стал сугроб. Два года назад, в марте 2016 года, свердловский водитель забросал автомобиль снегом. Таким образом мужчина решил уберечь машину от ареста за долги.
Также приставы нередко находят неплательщиков под кроватью. Один из них решил, что ему по размеру подойдет детская постель, и залез под нее. Другой должник подумал, что его точно никто не найдет в шкафу, и скрылся там, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Пятым необычным местом для пряток стал сугроб. Два года назад, в марте 2016 года, свердловский водитель забросал автомобиль снегом. Таким образом мужчина решил уберечь машину от ареста за долги.