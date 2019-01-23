Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловские приставы рассказали, где прячутся должники

10:17, 23 Январь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Одним из интересных мест стал сугроб.

Свердловские приставы составили топ-5 необычных мест, где прячутся от них должники, которые не желают платить деньги. Первым стал подвал. Так, вчера мы рассказывали, что сотрудники УФССП пришли в гости к алиментщику, который скрылся от них в подполе дома. Но его все равно достали и арестовали на десять суток.

Еще одно излюбленное место — диван. Приставы приехали к мужчине и застали трех его друзей, которые убеждали, что хозяина квартиры нет дома. Но владелец жилья оказался в ящике для белья, который был в диване. Там он лежал в позе эмбриона.

«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга, которая рассказала о том, как принять свой диагноз.

Также приставы нередко находят неплательщиков под кроватью. Один из них решил, что ему по размеру подойдет детская постель, и залез под нее. Другой должник подумал, что его точно никто не найдет в шкафу, и скрылся там, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Пятым необычным местом для пряток стал сугроб. Два года назад, в марте 2016 года, свердловский водитель забросал автомобиль снегом. Таким образом мужчина решил уберечь машину от ареста за долги.

Александр Пантыкин
екатеринбургский композитор и музыкант

Также приставы нередко находят неплательщиков под кроватью. Один из них решил, что ему по размеру подойдет детская постель, и залез под нее. Другой должник подумал, что его точно никто не найдет в шкафу, и скрылся там, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Пятым необычным местом для пряток стал сугроб. Два года назад, в марте 2016 года, свердловский водитель забросал автомобиль снегом. Таким образом мужчина решил уберечь машину от ареста за долги.

В Екатеринбурге на 40% выросло число съемных квартир
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Свердловские приставы рассказали, где прячутся должники»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, должник, приставы, УФССП по Свердловской области, деньги, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.