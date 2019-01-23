Шуба раздора. Покупатели заставили уральский бренд отказаться от меха
10:50, 23 Январь 2019
Из-за скандала в соцсетях 12storeez пришлось снять с продажи норковое пальто.
Известный екатеринбургский бренд 12storeez оказался в эпицентре скандала после того, как выложил в своем инстаграм-аккаунте (больше полумиллиона подписчиков) фото модели в норковой шубе. Пост под ним начинался со слов «Норковая шуба классического силуэта — на пике популярности в современной меховой моде…». Он вызвал шквал критики как со стороны обычных покупателей, так и со стороны блогеров.
Под хэштегом #нет12storeez публикации сделали Анна Сахарова, Аня Гладких и другие популярные в инстаграме девушки. Они призывали отказаться от покупки вещей бренда и его поддержки до тех пор, пока в его ассортименте есть норковая шуба. Подписчики также обвинили бренд в неэтичности, поддержке жестокого обращения с животными и «отсталости» — ведь ведущие мировые дома моды отказываются от натурального меха (такие заявления сделали, например, Versace, Jimmy Choo, Gucci, Armani).
Сотни негативных комментариев под постами о шубе и также под публикациями в аккаунте одной из основательниц марки Марины Голомаздиной вынудили 12storeez отказаться от производства шуб из ценной пушнины.
CEO 12storeez Иван Хохлов сделал официальное заявление в аккаунте марки в инстаграме:
«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
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Телеграм-канал Make Your Style иронично прокомментировал скандал, сказав, что «судя по сторис основательницы марки [Марины Голомаздиной, — прим. ЕТВ], в компании шла внутренняя борьба за шубу».
В ассортименте 12storeez остаются шубы из овчины, изделия из кожи и кашемира. При этом нераспроданные норковые пальто будут реализовывать через розничные магазины, в интернет-магазине не осталось ни одного упоминания о них. Все фотографии шубы удалили не только из аккаунта 12storeez в инстаграме, но и из аккаунтов соосновательниц бренда — Марины и Ирины Голомаздиных.
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