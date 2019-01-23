Шуба раздора. Покупатели заставили уральский бренд отказаться от меха

,

(

«

,





Под хэштегом #нет12storeez публикации сделали Анна Сахарова , Аня Гладких и другие популярные в инстаграме девушки. Они призывали отказаться от покупки вещей бренда и его поддержки до тех пор , пока в его ассортименте есть норковая шуба. Подписчики также обвинили бренд в неэтичности , поддержке жестокого обращения с животными и « отсталости» — ведь ведущие мировые дома моды отказываются от натурального меха ( такие заявления сделали , например , Versace, Jimmy Choo, Gucci, Armani).





Сотни негативных комментариев под постами о шубе и также под публикациями в аккаунте одной из основательниц марки Марины Голомаздиной вынудили 12storeez отказаться от производства шуб из ценной пушнины.





CEO 12storeez Иван Хохлов сделал официальное заявление в аккаунте марки в инстаграме:

Известный екатеринбургский бренд 12storeez оказался в эпицентре скандала после тогокак выложил в своем инстаграм-аккаунтебольше полумиллиона подписчиков) фото модели в норковой шубе. Пост под ним начинался со словНорковая шуба классического силуэта — на пике популярности в современной меховой моде…». Он вызвал шквал критики как со стороны обычных покупателейтак и со стороны блогеров.