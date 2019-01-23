Рейсы из Кольцово в Нягань возобновили спустя три года

Маршрутную сеть аэропорта Кольцово пополнит новый рейс Екатеринбург — Нягань. Полеты возобновили спустя три года, рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово.

В 2015 году в югорский город летала авиакомпания «Оренбуржье». Теперь перевозками займется «Ямал». В один самолет оператора смогут поместиться 50 человек. Вылет в Нягань будет по вторникам и пятницам в 13:50 по местному времени. Из северного города можно будет вернуться в эти же дни в 11:10.

Недавно свердловчане узнали, что прямой авиарейс также появится между Екатеринбургом и Магаданом. Стоимость билета туда-обратно составит 17 тысяч рублей.