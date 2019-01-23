Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Прокуратура Екатеринбурга разрешила жаловаться на коммунальные аварии

10:58, 23 Январь 2019
lost-places-1798640_960_720.jpg
Фото: pyxabay
Ведомство организовало «горячую линию» по вопросам ЖКХ.

Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по вопросам ЖКХ после того, как на территории уральской столицы стали систематически происходить коммунальные аварии.

В своих обращениях жители города должны указать, когда им перестала поступать горячая и холодная вода или отопление, назвать управляющую компанию, оставить адрес и телефон, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Номер, по которому можно обратиться: 229-59-24.

Ранее ЕТВ разбирался, почему в Екатеринбурге постоянно рвутся трубы и когда это закончится.

«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга, которая рассказала о том, как принять свой диагноз.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Прокуратура Екатеринбурга разрешила жаловаться на коммунальные аварии»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, аварии, вода, отопление, горячая линия, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».