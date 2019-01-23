Прокуратура Екатеринбурга разрешила жаловаться на коммунальные аварии
10:58, 23 Январь 2019
Ведомство организовало «горячую линию» по вопросам ЖКХ.
Прокуратура Екатеринбурга организовала «горячую линию» по вопросам ЖКХ после того, как на территории уральской столицы стали систематически происходить коммунальные аварии.
В своих обращениях жители города должны указать, когда им перестала поступать горячая и холодная вода или отопление, назвать управляющую компанию, оставить адрес и телефон, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Номер, по которому можно обратиться: 229-59-24.
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