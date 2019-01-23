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Полпред Цуканов поторопил Высокинского с «Большим Екатеринбургом»

09:25, 23 Январь 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Проект транспортной агломерации разрабатывается с 2015 года.

Полпред президента Николай Цуканов провел совещание по пространственному развитию Свердловской области. В мероприятии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и мэр Александр Высокинский. Главной темой обсуждения стало создание агломерации «Большой Екатеринбург». По словам полпреда, проект до сих пор актуален и необходим всему региону, сообщили в департаменте информполитики региона.

Проект «Большой Екатеринбург» предполагает создание единой транспортной системы между городами-спутниками. В агломерацию предполагается включить Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Сысерть, Белоярский, Дегтярск. Лоббистом проекта считается мэр Алексанр Высокинский. План развития агломерации начали разрабатывать еще в 2015 году. На разработку схемы территориального планирования из регионального бюджета за три года выделили 60 млн рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, транспорт, Большой Екатеринбург, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Николай Цуканов, Александр Высокинский
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