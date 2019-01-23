На Среднем Урале наградили выдающихся металлургов, артистов и учителей

Губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ и знаки отличия Свердловской области выдающимся уральцам. Об этом ЕТВ рассказали в департаменте информполитики региона.

В числе награжденных оказались металлурги, представители сфер сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, связи и других профессий. Так, медалей удостоились сотрудники ЕВРАЗ-НТМК, Каменск-Уральского металлургического завода, Среднеуральского медеплавильного завода. В числе счастливчиков также оказались артист Екатеринбургского театра юного зрителя Марина Гетце, преподаватель детской школы искусств № 2 Березовского Любовь Клименко, президент Федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин и многие другие.