На Среднем Урале наградили выдающихся металлургов, артистов и учителей
18:15, 23 Январь 2019
Губернатор вручил свердловчанам памятные знаки отличия.
Губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ и знаки отличия Свердловской области выдающимся уральцам. Об этом ЕТВ рассказали в департаменте информполитики региона.
В числе награжденных оказались металлурги, представители сфер сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, связи и других профессий. Так, медалей удостоились сотрудники ЕВРАЗ-НТМК, Каменск-Уральского металлургического завода, Среднеуральского медеплавильного завода. В числе счастливчиков также оказались артист Екатеринбургского театра юного зрителя Марина Гетце, преподаватель детской школы искусств № 2 Березовского Любовь Клименко, президент Федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин и многие другие.
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