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На Среднем Урале наградили выдающихся металлургов, артистов и учителей

18:15, 23 Январь 2019
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Фото: департамент инфорполитики Свердловской области
Губернатор вручил свердловчанам памятные знаки отличия.

Губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ и знаки отличия Свердловской области выдающимся уральцам. Об этом ЕТВ рассказали в департаменте информполитики региона.

В числе награжденных оказались металлурги, представители сфер сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, связи и других профессий. Так, медалей удостоились сотрудники ЕВРАЗ-НТМК, Каменск-Уральского металлургического завода, Среднеуральского медеплавильного завода. В числе счастливчиков также оказались артист Екатеринбургского театра юного зрителя Марина Гетце, преподаватель детской школы искусств № 2 Березовского Любовь Клименко, президент Федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин и многие другие.

«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, награды, Свердловская область , Евгений Куйвашев
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