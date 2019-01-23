Молодые свердловские мамы получат «коробки для младенцев»
17:42, 23 Январь 2019
В набор войдут одеяла, комбинезоны, распашонки, полотенца и бутылочки.
В Свердловской области начнут формировать «коробку для младенца», куда попадут вещи, необходимые для первых месяцев жизни ребенка. Подобная программа уже действует в Москве. Об этом ЕТВ рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
В набор могут войти одеяла, комбинезоны, чепчики, распашонки, полотенца, бутылочки. «Пилотную» партию из 200 коробок для младенцев хотят выдать уже в этом году. В проекте поучаствовует организация «Благое дело», у которой есть своя швейная мастерская. В первую очередь получателями »коробки для младенца» станут дети-сироты, которые выпустились из свердловских учреждений и сами стали родителями.
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