Екатеринбуржца оштрафовали на 33 тысячи за пустующую землю

Екатеринбуржец заплатит штраф 32 861 рубль за пустой земельный участок, который он купил в декабре 2008 года, но спустя десять лет так и не построил там дом. В августе прошлого года управление федеральной службы госрегистрации выяснило, что землю окружили забором, а на ней кроме сорняков ничего не было.

Инспектор потребовал, чтобы мужчину оштрафовали, но он обратился в Кировский районный суд. Судебная коллегия не согласилась с владельцем земли и оставила назначенный штраф. Екатеринбуржец не угомонился и пошел в Свердловский областной суд. Он заявил, что на земле велись подготовительные работы, но вторая инстанция не поверила ему, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Поскольку собственник не приступил к строительству в течение трех лет после покупки, ему придется поплатиться деньгами.