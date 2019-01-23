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Екатеринбуржца оштрафовали на 33 тысячи за пустующую землю

11:28, 23 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчина купил участок еще в 2008 году, а дом так и не построил.

Екатеринбуржец заплатит штраф 32 861 рубль за пустой земельный участок, который он купил в декабре 2008 года, но спустя десять лет так и не построил там дом. В августе прошлого года управление федеральной службы госрегистрации выяснило, что землю окружили забором, а на ней кроме сорняков ничего не было.

Инспектор потребовал, чтобы мужчину оштрафовали, но он обратился в Кировский районный суд. Судебная коллегия не согласилась с владельцем земли и оставила назначенный штраф. Екатеринбуржец не угомонился и пошел в Свердловский областной суд. Он заявил, что на земле велись подготовительные работы, но вторая инстанция не поверила ему, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Поскольку собственник не приступил к строительству в течение трех лет после покупки, ему придется поплатиться деньгами.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Областной суд, земля, покупка
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