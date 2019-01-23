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Бывший «Уральский пельмень» решил провести бизнес-тренинг на Сейшелах

08:55, 23 Январь 2019
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Фото: страница Сергея Нетиевского в «ВК»
А в сентябре Сергей Нетиевский может стать кандидатом в Госдуму.
Экс директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский решил заняться организацией бизнес-тренингов на Сейшелах. В социальных сетях он пригласил потенциальных клиентов в круиз на яхте, во время которого он расскажет, как создать бренд. В числе заявленных тем также управление проектом, организация команды, применение актерского мастерства в бизнесе и преодоление страха перед аудиторией. Цену такого удовольствия актер не уточнил.
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Публикация от Сергей Нетиевский (@netievskiy_official)

А в сентябре Сергей Нетиевский может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Его кандидатуру хочет выдвинуть партия «Справедливая Россия». Актер уточнил, что пока не вел никаких переговоров с партией, но готов рассмотреть предложение. Его конкурентом на этих выборах станет спортсмен Антон Шипулин.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, юмор, актеры, бизнес, Уральские пельмени, Екатеринбург, Сергей Нетиевский
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