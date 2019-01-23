Бывший «Уральский пельмень» решил провести бизнес-тренинг на Сейшелах

Экс директор « Уральских пельменей» Сергей Нетиевский решил заняться организацией бизнес-тренингов на Сейшелах. В социальных сетях он пригласил потенциальных клиентов в круиз на яхте , во время которого он расскажет , как создать бренд. В числе заявленных тем также управление проектом , организация команды , применение актерского мастерства в бизнесе и преодоление страха перед аудиторией. Цену такого удовольствия актер не уточнил.