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Вирус убивает. В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

12:01, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
В Каменске-Уральском от гриппа умер 40-летний мужчина.

В Свердловской области растет число подхвативших вирусные инфекции. 37 тысячам человек в регионе медики поставили диагнозы ОРВИ и грипп. Зафиксирован и один смертельный случай. В Екатеринбурге — заболели более 17 тысяч человек. Хотя болеют, в основном, взрослые, сейчас по данным областного Роспотребнадзора, уже закрыты 59 групп в детских садах и 33 класса в школах. Растет число тех, у кого диагностирована пневмония.

В Каменск-Уральском жертвой гриппа стал 40-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. Врачи предупреждают, пока заболеваемость не пойдет на спад, не стоит беспечно относиться к своему здоровью. В людных местах и транспорте следует носить маски, дома — мыть руки и проветривать помещения. При первых симптомах гриппа нужно обращаться к медикам. Особенно, если инфекцию подхватил ребенок.

Подробности о том, как опасный вирус захватывает населенные пункты Свердловской области, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».

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Смерть от гриппа / Новости

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Как справляются поликлиники с наплывом пациентов? В каком случае можно вызывать врача на дом, в каком идти в поликлинику? Что делать, если закончились талоны, а желание попасть к врачу нет. Чем опасно переносить болезнь на ногах? Спасет ли маска от заражения?

Ответы на вопросы дают Вадим Грачев, главный терапевт Екатеринбурга, и Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга — в программе «Сумма мнений».

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Видео: ЕТВ

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, грипп, болезнь, Роспотребнадзор
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