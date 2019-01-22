Вирус убивает. В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области растет число подхвативших вирусные инфекции. 37 тысячам человек в регионе медики поставили диагнозы ОРВИ и грипп. Зафиксирован и один смертельный случай. В Екатеринбурге — заболели более 17 тысяч человек. Хотя болеют, в основном, взрослые, сейчас по данным областного Роспотребнадзора, уже закрыты 59 групп в детских садах и 33 класса в школах. Растет число тех, у кого диагностирована пневмония.

В Каменск-Уральском жертвой гриппа стал 40-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями. Врачи предупреждают, пока заболеваемость не пойдет на спад, не стоит беспечно относиться к своему здоровью. В людных местах и транспорте следует носить маски, дома — мыть руки и проветривать помещения. При первых симптомах гриппа нужно обращаться к медикам. Особенно, если инфекцию подхватил ребенок.

Подробности о том, как опасный вирус захватывает населенные пункты Свердловской области, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».