Свердловскую школьную столовую оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Свердловской области комбинат школьного питания и директора учебного заведения оштрафовали на 30 тысяч за нарушения санитарных норм. Прокуратура Туринского района проводила проверку в Коркинской средней общеобразовательной школе. Ранее в надзорное ведомство поступала жалоба на некачественное питание от анонимного родителя.

Прокуратура нашла множество нарушений правил школьного питания. Так, работники пищеблока трудились в ювелирных украшениях, а в помещении обеденного зала, рядом со столом, стояли емкости с остатками еды без крышек. Также специалисты обнаружили испорченные продукты в подсобке. В морозильных камерах школьной столовой тоже все не так: там лежала готовая продукция без даты заморозки.

Прокуратура Туринского района возбудила административное дело. В итоге предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, а директора школа — на три тысячи. Также главе учебного заведения внесли представление, чтобы устранить нарушения норм СанПиНа, добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.