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Свердловскую школьную столовую оштрафовали на 30 тысяч рублей

18:09, 22 Январь 2019
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Фото: ЕТВ

Прокуратура нашла у заведения многочисленные нарушения санитарных правил.

В Свердловской области комбинат школьного питания и директора учебного заведения оштрафовали на 30 тысяч за нарушения санитарных норм. Прокуратура Туринского района проводила проверку в Коркинской средней общеобразовательной школе. Ранее в надзорное ведомство поступала жалоба на некачественное питание от анонимного родителя.

Прокуратура нашла множество нарушений правил школьного питания. Так, работники пищеблока трудились в ювелирных украшениях, а в помещении обеденного зала, рядом со столом, стояли емкости с остатками еды без крышек. Также специалисты обнаружили испорченные продукты в подсобке. В морозильных камерах школьной столовой тоже все не так: там лежала готовая продукция без даты заморозки.

Прокуратура Туринского района возбудила административное дело. В итоге предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей, а директора школа — на три тысячи. Также главе учебного заведения внесли представление, чтобы устранить нарушения норм СанПиНа, добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , СанПиН, нарушения, столовая, школьная столовая, питание
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