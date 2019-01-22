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Свердловским школьникам стали возить рыбу из Магадана

08:55, 22 Январь 2019
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Поставки идут в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между двумя областями.

Свердловским школьникам стали возить рыбу из Магадана, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Соглашение о сотрудничестве между двумя областями стороны подписали в июле 2018 года на «Иннопроме».

Еду из Магадана доставляют на рыбоперерабатывающий завод в Нижний Тагил, поэтому местные школьники уже успели попробовать привезенные деликатесы. По требованиям СанПин в школах и детских садах должно быть цикличное меню с разнообразными блюдами, в том числе рыбными. Это могут быть суфле, котлеты, рулеты. В программе «Сумма мнений» ЕТВ обсуждал с экспертами идеальное меню для школьника.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, школа, еда, Магадан, рыба, Свердловская область , Нижний Тагил
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