Свердловским школьникам стали возить рыбу из Магадана, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Соглашение о сотрудничестве между двумя областями стороны подписали в июле 2018 года на «Иннопроме».

Еду из Магадана доставляют на рыбоперерабатывающий завод в Нижний Тагил, поэтому местные школьники уже успели попробовать привезенные деликатесы. По требованиям СанПин в школах и детских садах должно быть цикличное меню с разнообразными блюдами, в том числе рыбными. Это могут быть суфле, котлеты, рулеты. В программе «Сумма мнений» ЕТВ обсуждал с экспертами идеальное меню для школьника.