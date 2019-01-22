Свердловский минстрой заплатит 60 тысяч за обделенную сироту
В октябре 2014 года Кировский суд Екатеринбурга обязал Минстрой приобрести для сироты жилое помещение площадью не менее 16 квадратных метров в Екатеринбурге. Но Минстрой исполнять решение не торопился, при этом чиновников неоднократно предупреждали об ответственности. История длилась уже более трех лет. Минстрой каждый раз заявлял, что нераспределенные жилые помещения для детей-сирот отсутствуют, хотя статистика говорит об обратном: установлено, что с 2015-го по 2018 год «Фонд жилищного строительства» заключил госконтракты на 479 квартир для детей-сирот.
Тогда девушка обратилась в Свердловский областной суд, чтобы отсудить у Минстроя компенсацию за нарушение своих прав. Представители ответчиков в судебное заседание не явились, лишь направили письменные возражения на иск.
Свердловский облсуд решил, что действия ответчиков не были достаточными и эффективными, а исполнение решения сильно затянулось. Суд взыскал с Минфина Свердловской области 60 тысяч рублей за счет бюджета региона, поскольку счел, что права девушки-сироты были нарушены. Решение подлежит немедленному исполнению. При этом девушка, если захочет, еще может отсудить компенсацию за имущественный вред, поскольку все три года снимала жилье.