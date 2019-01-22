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Свердловский минстрой заплатит 60 тысяч за обделенную сироту

13:15, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay
Чиновники не хотели предоставлять девушке законную квартиру. История длилась три года.
Министерство строительства Свердловской области выплатит 60 тысяч штрафа сироте. Ранее ведомство должно было купить девушке квартиру, но так этого и не сделало. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

В октябре 2014 года Кировский суд Екатеринбурга обязал Минстрой приобрести для сироты жилое помещение площадью не менее 16 квадратных метров в Екатеринбурге. Но Минстрой исполнять решение не торопился, при этом чиновников неоднократно предупреждали об ответственности. История длилась уже более трех лет. Минстрой каждый раз заявлял, что нераспределенные жилые помещения для детей-сирот отсутствуют, хотя статистика говорит об обратном: установлено, что с 2015-го по 2018 год «Фонд жилищного строительства» заключил госконтракты на 479 квартир для детей-сирот.

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Тогда девушка обратилась в Свердловский областной суд, чтобы отсудить у Минстроя компенсацию за нарушение своих прав. Представители ответчиков в судебное заседание не явились, лишь направили письменные возражения на иск.

Свердловский облсуд решил, что действия ответчиков не были достаточными и эффективными, а исполнение решения сильно затянулось. Суд взыскал с Минфина Свердловской области 60 тысяч рублей за счет бюджета региона, поскольку счел, что права девушки-сироты были нарушены. Решение подлежит немедленному исполнению. При этом девушка, если захочет, еще может отсудить компенсацию за имущественный вред, поскольку все три года снимала жилье.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Свердловская область , Свердловский областной суд, сирота
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