Свердловский минстрой заплатит 60 тысяч за обделенную сироту

Тогда девушка обратилась в Свердловский областной суд, чтобы отсудить у Минстроя компенсацию за нарушение своих прав. Представители ответчиков в судебное заседание не явились, лишь направили письменные возражения на иск.

Свердловский облсуд решил, что действия ответчиков не были достаточными и эффективными, а исполнение решения сильно затянулось. Суд взыскал с Минфина Свердловской области 60 тысяч рублей за счет бюджета региона, поскольку счел, что права девушки-сироты были нарушены. Решение подлежит немедленному исполнению. При этом девушка, если захочет, еще может отсудить компенсацию за имущественный вред, поскольку все три года снимала жилье.