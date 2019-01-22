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Свердловская пригородная компания потребовала от минфина 85 миллионов

08:31, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay
Иск приняли к рассмотрению.

Свердловская пригородная компания подала иск к региональному министерству финансов с требованием вернуть 85 миллионов рублей. После новогодних каникул свердловский Арбитражный суд принял заявление к рассмотрению, написано в картотеке.

Спор возник из-за разницы между тарифами на пригородные перевозки, установленные РЭК, и фактическими затратами компании. Эти потери, как считает Свердловская пригородная компания, должны возместить из бюджета региона.

Ранее Свердловская пригородная компания уже требовала возместить ей затраты. Так, в январе 2017 года она подала иск к министерству транспорта и связи на сумму 313,26 миллиона рублей, но суд отказал из-за недостаточности доказательств. Позднее, в июне 2017 года СПК вновь предъявила иск на 313,3 миллиона рублей, но их так и не вернули. Сейчас проходит экспертиза, которая должна подтвердить убытки СПК.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, министерство финансов, Свердловская пригородная компания, иск, Арбитражный суд, Свердловская область , Екатеринбург
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