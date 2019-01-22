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Прокуратура проверит уральский завод из-за травмы работника

10:11, 22 Январь 2019
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Фото: pixabay
В пятницу, 18 января, слесарь-ремонтник получил удар по голове заслонкой.

Прокуратура начала проверку Надеждинского металлургического завода в Серове после того, как узнала, что на предприятии пострадал работник. По предварительным данным, мужчина, который занимал должность слесаря-ремонтника доменных печей, получил удар заслонкой скиповой ямы.

У сотрудника предприятия диагностировали множественные переломы костей черепа, верхней и нижней челюстей, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сейчас мужчина находится в областной больнице.

В ходе проверки прокуратура выяснит, как соблюдались требования к охране труда, и даст правовую оценку.

Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, проверка, прокуратура Свердловской области, Свердловская область , травма, Серов
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