Прокуратура проверит уральский завод из-за травмы работника
10:11, 22 Январь 2019
В пятницу, 18 января, слесарь-ремонтник получил удар по голове заслонкой.
Прокуратура начала проверку Надеждинского металлургического завода в Серове после того, как узнала, что на предприятии пострадал работник. По предварительным данным, мужчина, который занимал должность слесаря-ремонтника доменных печей, получил удар заслонкой скиповой ямы.
У сотрудника предприятия диагностировали множественные переломы костей черепа, верхней и нижней челюстей, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Сейчас мужчина находится в областной больнице.
В ходе проверки прокуратура выяснит, как соблюдались требования к охране труда, и даст правовую оценку.
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