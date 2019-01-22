Из-за курильщика авиалайнер совершил вынужденную посадку в Кольцово

33-летнего нарушителя порядка сняли с рейса в Екатеринбурге и передали в руки полиции.

«Установлено, что 33-летний пассажир курил в туалетной комнате лайнера во время полета. Мужчина доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По этой статье нарушителю грозит штраф от 500 до 1 500 рулей.

