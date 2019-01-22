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Из-за курильщика авиалайнер совершил вынужденную посадку в Кольцово

12:09, 22 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
33-летний пассажир решил предаться порочной никотиновой страсти в туалете воздушного судна прямо во время полета, от чего сработала противопожарная сигнализация
Когда в лайнере, который направлялся из Иркутска в Москву, сработала противопожарная сигнализация, капитан принял решения совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался Кольцово. Вскоре выяснилось, что причина ЧП вовсе не в самолете, а в безалаберном пассажире, который решил покурить во время путешествия.
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33-летнего нарушителя порядка сняли с рейса в Екатеринбурге и передали в руки полиции.

«Установлено, что 33-летний пассажир курил в туалетной комнате лайнера во время полета. Мужчина доставлен в линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 6.24 КоАП РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По этой статье нарушителю грозит штраф от 500 до 1 500 рулей.

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Общество, Кольцово, самолет, курение, штраф, МВД на транспорте
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