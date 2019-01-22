Екатеринбуржец спрятался в подполе от долга в 200 тысяч
09:57, 22 Январь 2019
Приставы достали мужчину и отправили под арест.
Житель Екатеринбурга проведет десять суток под административным арестом из-за долга в 200 тысяч рублей, которые он не выплатил двум несовершеннолетним детям. Чтобы поймать мужчину, приставам пришлось потрудиться.
Когда должника доставили в спецприемник первый раз, он сослался на плохое самочувствие. За алиментщиком приехали медики и госпитализировали его на две недели, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Мужчина уже обрадовался, что десять суток ареста не грозят ему, но приставы снова наведались в гости. Дверь открыла супруга хозяина квартиры, а он в это время прятался в подполе. Гости нашли неуловимого горе-отца и увезли его в место отбывания наказания.
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