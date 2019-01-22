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Делегация с Урала отдохнула в Рупольдинге ради биатлонного центра

18:21, 22 Январь 2019
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Фото: biathlonworld
Свердловские власти второй год подряд перенимают зарубежный опыт.

Делегация Свердловской области съездила в немецкий Рупольдинг, чтобы перенять опыт строительства биатлонного комплекса. Построить подобную базу хотят на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базы «Динамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара лесопарка. Там планируют разместить стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы и катки.

Годом ранее свердловская делегация ездила перенимать опыт строительства в итальянском Антхольце. «Ходили, фотографировали, обсуждали. Губернатор поставил задачу: если мы беремся за создание биатлонной трассы у себя — она должна быть мирового уровня», — говорил тогда министр спорта Леонид Рапопорт.

Пока этапы мировых соревнований по биатлону на Урале могут принимать только Тюмень и Ханты-Мансийск.

Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, политика, биатлонный центр, Биатлон, Свердловская область , Екатеринбург
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