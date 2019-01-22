Делегация с Урала отдохнула в Рупольдинге ради биатлонного центра

Делегация Свердловской области съездила в немецкий Рупольдинг, чтобы перенять опыт строительства биатлонного комплекса. Построить подобную базу хотят на 12-м километре Московского тракта в районе спортивной базы «Динамо». Под биатлонный комплекс департамент лесного хозяйства Свердловской области отдает как раз 52 гектара лесопарка. Там планируют разместить стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы и катки.

Годом ранее свердловская делегация ездила перенимать опыт строительства в итальянском Антхольце. «Ходили, фотографировали, обсуждали. Губернатор поставил задачу: если мы беремся за создание биатлонной трассы у себя — она должна быть мирового уровня», — говорил тогда министр спорта Леонид Рапопорт.

Пока этапы мировых соревнований по биатлону на Урале могут принимать только Тюмень и Ханты-Мансийск.