«Авторитет у Антона уже есть»: Чепиков поддержал Шипулина в политике

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков заступился за Антона Шипулина, который объявил о своем желании участвовать в выборах. «Авторитет у Антона уже есть — он был доверенным лицом президента России, участвовал в его предвыборной кампании, знаком со многими политическими деятелями и чиновниками, занимающими ответственные посты. Влиться ему будет несложно", — цитирует Чепикова ТАСС.

Чепиков также высоко оценил шансы Шипулина на прохождение в парламент. Он считает, что уральскому биатлонисту поможет его общественная и благотворительная деятельность. «В целом это работа интересная и такая же активная, как и в большом спорте: физической нагрузки поменьше, но эмоциональной — побольше», — заявил Чепиков.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Сразу после этого он получил предложение участвовать в выборах. В мае Шипулина ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе. В случае победы, Шипулин рассчитывает занять место в спортивном комитете.

