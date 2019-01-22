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«Авторитет у Антона уже есть»: Чепиков поддержал Шипулина в политике

09:50, 22 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Победить на праймериз уральцу поможет его благотворительная деятельность.

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков заступился за Антона Шипулина, который объявил о своем желании участвовать в выборах. «Авторитет у Антона уже есть — он был доверенным лицом президента России, участвовал в его предвыборной кампании, знаком со многими политическими деятелями и чиновниками, занимающими ответственные посты. Влиться ему будет несложно", — цитирует Чепикова ТАСС.

Чепиков также высоко оценил шансы Шипулина на прохождение в парламент. Он считает, что уральскому биатлонисту поможет его общественная и благотворительная деятельность. «В целом это работа интересная и такая же активная, как и в большом спорте: физической нагрузки поменьше, но эмоциональной — побольше», — заявил Чепиков.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Сразу после этого он получил предложение участвовать в выборах. В мае Шипулина ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе. В случае победы, Шипулин рассчитывает занять место в спортивном комитете.

Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, политика, спорт, Биатлон, Свердловская область , Екатеринбург, Сергей Чепиков, Антон Шипулин
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