Алексей Кожемяко ушел из администрации Екатеринбурга на завод
Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко возглавил индустриальный парк завода «Уралмаш». В распоряжении Алексея Петровича теперь будет 28 тысяч квадратных метров имущества УЗТМ.
В обязанности управляющего индустриальным парком «Уралмаша» входят вопросы развития промышленной площадки, координация работы объектов инфраструктуры. Кроме того, он должен привлекать арендаторов и инвесторов, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уралмашзавода.
Сейчас инпарк ждут два больших проекта, которыми предстоит заняться Алексею Кожемяко: создание совместного предприятия с одним из иностранных инвесторов и строительство контейнерного терминала.
Напомним, Алексей Петрович подписал заявление об увольнении на прошлой неделе. Еще летом он был одним из главных претендентов на пост мэра, но не получил нужное количество рекомендаций. Кожемяко остался в администрации Екатеринбурга по рекомендации сенатора Аркадия Чернецкого, но в итоге решил покинуть пост.