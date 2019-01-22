Алексей Кожемяко ушел из администрации Екатеринбурга на завод

Сейчас инпарк ждут два больших проекта, которыми предстоит заняться Алексею Кожемяко: создание совместного предприятия с одним из иностранных инвесторов и строительство контейнерного терминала.

Напомним, Алексей Петрович подписал заявление об увольнении на прошлой неделе. Еще летом он был одним из главных претендентов на пост мэра, но не получил нужное количество рекомендаций. Кожемяко остался в администрации Екатеринбурга по рекомендации сенатора Аркадия Чернецкого, но в итоге решил покинуть пост.