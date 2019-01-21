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В Кольцово составили рейтинг пунктуальных авиакомпаний

13:30, 21 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Лидером 2018 года стал «Аэрофлот».

Аэропорт «Кольцово» составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые выполняли рейсы из Екатеринбурга в 2018 году. Задержкой считалось отклонение от расписания на 15 минут и более. Переносы рейса из-за погоды не учитывались. Лидером среди российских перевозчиков стал «Аэрофлот» с рейтингом 93%. Второе место разделили «РусЛайн», «Ямал» и «ЮТэйр». Тройку лидеров замкнули «Победа», «Россия» и «Икар».

Самой пунктуальной международной авиакомпанией стала «Узбекистон Хаво Йуллари» с рейтингом 94%. На втором месте «Эйр Астана», а на третьем перевозчик из Кыргызтана «Авиа Трафик Компани».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Кольцово, перелет, авиакомпания , перевозки, рейтинг
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