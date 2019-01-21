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В финал «Лидеров России» вышли 11 свердловчан

10:27, 21 Январь 2019
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Фото: све.рф
Средний Урал стал одним из первых по числу тех, кто дошел до последнего этапа.

Свердловская область стала одной из первых по числу финалистов «Лидеров России». В финал конкурса вышли 11 жителей Среднего Урала. Всего из УрФО в последнем этапе примут участие 29 человек, рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Теперь конкурсантам предстоит разработать социальный проект для всего общества или отдельных групп. Выполняя задание, участники должны продемонстрировать лидерские качества. Видеоотчет о выполнении задания «Сердце лидера» они выложат в личный кабинет до 21 февраля. Если кто-либо из финалистов не выполнит задание, его дисквалифицируют и заменят другим участником из листа ожидания.

В прошлом году в конкурсе «Лидеры России» приняли участие 300 человек, 103 из них вышли в финал. Пять свердловчан стали победителями. Их наградили в Сочи.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, конкурс, Правительство Свердловской области, Лидеры России, Свердловская область , Екатеринбург
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